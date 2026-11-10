В МИД РФ заявили, что представители ЕС не участвуют в переговорах в Абу-Даби

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Представители ЕС не являются участниками переговорного процесса в Абу-Даби, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Они не являются участниками процесса", - сказал Грушко журналистам во вторник.

По словам замглавы МИД, "понятно, что и американцы, и украинцы будут с ними консультироваться".

"До сих пор европейцы выступали как спойлеры процесса. И я не вижу никаких факторов, которые могли бы изменить эту точку зрения", - указал замминистра.