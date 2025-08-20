Поиск

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились

Фото: Janos Kummer/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" возобновлены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе словацкого трубопроводного оператора Transpetrol.

Поставки были возобновлены вечером 19 августа, сказал представитель компании.

Как сообщалось, поставки нефти из России в Словакию и Венгрию были приостановлены 18 августа. Глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда сообщил, что причиной тому послужила атака ВСУ на одну из подстанций "Дружбы".

Во вторник вечером Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию возобновлены: "Нефтяные поставки по нефтепроводу "Дружба" восстановлены после украинской атаки два дня назад. Я поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрый ремонт".

Нефтепровод "Дружба" начинается в России, далее идет в Белоруссию и там разветвляется на северную и южную ветки. Южная ветка следует на территорию Украины, Словакии, откуда идут ответвления на Венгрию и Чехию.

