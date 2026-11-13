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КСИР заявил, что Иран может атаковать цели ракетами на расстоянии в 1,5 тыс. км

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы достигли технического уровня, который позволяет запускать ракеты, несущие боеголовки массой в две тонны, на расстояние 1,5 тыс. км, заявил в пятницу заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Мостафа Изади.

"Сегодня сдерживающий потенциал вооруженных сил находится на уровне, при котором командиры наших ракетных подразделений могут отдать приказы на пуск ракет с двухтонными боеголовками на расстояние 1,5 тыс. километров", - приводит его слова агентство ИРНА.

Изади добавил, что Иран готов "быстро, эффективно и решительно" отвечать на любые угрозы безопасности страны.

Он также заверил, что войска США опасаются приближаться к морским границам Ирана и держатся от них на расстоянии в сотни километров.

28 февраля 2026 года США и Израиль атаковали Иран; впоследствии интенсивность боевых действий сильно сократилась. Стороны продолжают обмениваться ударами. В частности, ранее в пятницу агентство "Тасним" со ссылкой на КСИР сообщало, что его вооруженные силы нанесли удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. Но Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло сообщения СМИ о том, что оно попросило Израиль подготовиться к возобновлению военных действий с Ираном.


Иран КСИР
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