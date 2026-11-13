Вэнс не уверен, что будет бороться за пост президента США в 2028 году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого СМИ называли самым вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской парии на следующих выборах в 2028 году, может принять решение не выдвигать свою кандидатуру, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Я не удивлюсь вне зависимости от его решения. Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы вернуться позже, если нынешняя обстановка делает успех невозможным. Возможно, сейчас просто не его время", - заявил телеканалу один из советников Вэнса, с которым вице-президент обсуждал свои планы на будущее.

Люди, говорившие с Вэнсом на эту тему, рассказали CNN, что он серьезно раздумывает над тем, чтобы не пытаться бороться за пост президента на ближайших выборах. По их словам, Вэнс все еще привержен развитию основанного президентом США Дональдом Трампом движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), которое стало фактором в победе республиканцев на выборах в 2024 году, однако он не уверен, что должен возглавить его.

Вместе с тем некоторые сторонники вице-президента уверены, что он все же примет участие в выборах. В частности, они посчитали заявление Вэнса после промежуточных выборов США, в котором он назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев, знаком его заинтересованности в борьбе за власть.

При этом источники заявили CNN, что заявление Вэнса об Иране вызвало раздражение у президента США Дональда Трампа. Публично же глава Белого дома заявлял, что у него нет проблем с позицией Вэнса.

Собеседник телеканала из окружения вице-президента заявил, что именно иранский конфликт может стать причиной поражения на президентских выборах не только Вэнса, но и любого другого республиканского кандидата. "Вопрос не в том, может ли Джей Ди победить. Вопрос в том, может ли хоть один республиканец победить, если иранская война все еще продолжается. Если они не закончат войну с Ираном, ни у одного республиканца не будет шансов в 2028 году", - заявил он.

Американские СМИ неоднократно называли Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио возможными кандидатами на пост президента от республиканцев на выборах в 2028 году. В мае этого года Трамп назвал связку из Вэнса и Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах, однако в ноябре он отмечал, что еще не обсуждал выборы со своими советниками.