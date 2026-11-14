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Космический корабль Starship продолжает длительный тестовый полет на орбите

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, продолжает длительный тестовый орбитальный полет, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запущенный в 01:47 по московскому времени с помощью носителя Super Heavy корабль должен в течение 22 часов совершить 14 витков вокруг планеты. В районе полуночи Starship впервые попытается совершить посадку, при которой он должен быть подхвачен "руками"-манипуляторами башни обслуживания на стартовой площадке в штате Техас.

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По сообщению компании SpaceX, в ходе полета корабль выпустил на орбиту 26 интернет-спутников для пополнения группировки системы Starlink.

Между тем, планировавшуюся в рамках испытания посадку носителя Super Heavy с аналогичным подхватом манипуляторами на стартовой площадке провести не удалось.

По имеющимся данным, отделение носителя от корабля прошло успешно, но при возвращении Super Heavy на Землю возникли проблемы с двигателем. Специалисты пришли к выводу, что риск слишком велик, чтобы попытаться "поймать" ракету на базе в Техасе. В результате носитель совершил приводнение в Мексиканском заливе у побережья Техаса. При касании с водной поверхностью из-за остатков топлива в баках он взорвался.

Перед запуском компания SpaceX ожидала, что полет станет первым, в ходе которого и Starship, и Super Heavy вернутся на стартовую площадку для приземления с использованием системы подхвата гигантскими манипуляторами.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый полет 14 раз, из которых девять были успешными. Последний полет был осуществлен в конце сентября.

SpaceX Starship Starlink Луна Марс Super Heavy
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