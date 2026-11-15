Силы ПВО Ирана сбили беспилотник на западе страны

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Средства иранской ПВО перехватили беспилотник на западе страны в районе провинции Хамадан, сообщает в воскресенье Fars.

"Вчера в районе города Нехавенд, провинция Хамадан, был сбит беспилотник Orbiter 4", - информирует агентство.

Orbiter - разведывательные БПЛА, которые разработаны и производятся израильской компанией Aeronautics Defense Systems.

В свою очередь агентство Mehr сообщает, что обломки БПЛА обнаружил альпинист в горной местности у города. В данный момент специалисты изучают остатки аппарата и обстоятельства его уничтожения.