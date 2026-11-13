КСИР сообщил об уничтожении дрона США на юге Ирана возле Ормузского пролива

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Средства ПВО Ирана сбили американский беспилотник MQ-1 в районе города Кухестак на юге страны около Ормузского пролива, сообщил в пятницу Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

"Несколько часов назад передовая система ПВО (...) перехватила и успешно уничтожила американский беспилотник MQ-1 в районе Кухестака", - говорится в телеграм-канале КСИР.

В сообщении подчеркивается, что Иран будет принимать решительные меры "для защиты территориальной целостности, морских границ и национальных интересов" страны.

Ранее КСИР неоднократно сообщал о перехвате и уничтожении американских БПЛА. По данным Корпуса, военные США в последнее время активизировали сбор разведданных в регионе, пытаясь определить расположение иранских систем обороны. Однако, по версии КСИР, эти усилия не приносят результата.

На этой неделе секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи утверждал, что иранские специалисты разработали средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят перехватывать управление американскими дронами и благополучно сажать их.