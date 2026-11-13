Поиск

КСИР сообщил об уничтожении дрона США на юге Ирана возле Ормузского пролива

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Средства ПВО Ирана сбили американский беспилотник MQ-1 в районе города Кухестак на юге страны около Ормузского пролива, сообщил в пятницу Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

"Несколько часов назад передовая система ПВО (...) перехватила и успешно уничтожила американский беспилотник MQ-1 в районе Кухестака", - говорится в телеграм-канале КСИР.

В сообщении подчеркивается, что Иран будет принимать решительные меры "для защиты территориальной целостности, морских границ и национальных интересов" страны.

Ранее КСИР неоднократно сообщал о перехвате и уничтожении американских БПЛА. По данным Корпуса, военные США в последнее время активизировали сбор разведданных в регионе, пытаясь определить расположение иранских систем обороны. Однако, по версии КСИР, эти усилия не приносят результата.

На этой неделе секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи утверждал, что иранские специалисты разработали средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят перехватывать управление американскими дронами и благополучно сажать их.

Хроника 28 февраля – 13 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

 В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

Власти ожидают в субботу в Париже протестную акцию с 30-60 тыс. участников

МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

 МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

Что случилось этой ночью: пятница, 13 ноября

Фондовые индексы США завершили торги снижением

 Фондовые индексы США завершили торги снижением

КСИР заявил, что нанес удар по американскому радару в Бахрейне

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,9 млн

 Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,9 млн

Кушнер сообщил, что готовящийся обмен пленными может затронуть тысячи человек

Кушнер надеется вскоре сообщить детали по следующему раунду переговоров по Украине

Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

 Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4139 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов