Иран отверг требование Германии прекратить обогащение урана

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи отверг требование Германии о прекращении обогащения урана, заявив, что Исламская Республика имеет на это право как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, передает телеканал Al Jazeera.

"Право Ирана на обогащение урана не было даровано нам Германией, Францией или другими странами", - сказал представитель МИД.

Он также раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за спекуляции о возможном строительстве нового завода по обогащению урана в городе Исфахан.

Багаи заявил, что МАГАТЭ потеряло доступ к ядерным объектам Ирана во время войны с США и Израилем, но при этом подчеркнул, что Тегеран не приостанавливал выполнение своих обязательств по гарантиям.