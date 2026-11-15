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Иран отверг требование Германии прекратить обогащение урана

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи отверг требование Германии о прекращении обогащения урана, заявив, что Исламская Республика имеет на это право как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, передает телеканал Al Jazeera.

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"Право Ирана на обогащение урана не было даровано нам Германией, Францией или другими странами", - сказал представитель МИД.

Он также раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за спекуляции о возможном строительстве нового завода по обогащению урана в городе Исфахан.

Багаи заявил, что МАГАТЭ потеряло доступ к ядерным объектам Ирана во время войны с США и Израилем, но при этом подчеркнул, что Тегеран не приостанавливал выполнение своих обязательств по гарантиям.

Иран
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