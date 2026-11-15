Хуситы заявили об отходе проправительственных сил от Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) обнародовало заявление, согласно которому подразделения, лояльные правительству Йемена, полностью покинули района вдоль Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира".

Ранее в воскресенье связанная с правительством группировка под названием "Южные вооруженные силы" (Southern Armed Forces) объявила о своем отходе с целью защиты Адена и его окрестностей, а также прорыва осады хуситами города Таиз - третьего по величине в Йемене.

Позднее представитель правительственных сил Маджид ан-Назили заявил, что командование ведет общую переброску сил от побережья. "Перегруппировка и передислокация подразделений осуществляются вместе с изменением театра военных действий (...) для обеспечения снятия осады с Таиза и защиты мирных жителей", - объяснил он.

В то же время он заверил, что правительственные части продолжают вести боевые действия в районе Таиза, Мариба и Эль-Джауфа.

Однако, согласно ряду сообщений, полученных "Аль-Джазирой", йеменские правительственные отряды отступают, пытаются перегруппироваться и восстановить силы вблизи Адена с целью не дать хуситам атаковать этот город.

"Ансар Аллах" с 2015 года контролирует йеменскую столицу Сану. Вместе с тем признанное на международном уровне правительство Йемена базируется в Адене.

Осенью 2026 года хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситов с властями Йемена и с Саудовской Аравией. 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории.