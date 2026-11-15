Проправительственные силы Йемена заявили об отступлении от Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Силы, лояльные правительству Йемена, в воскресенье объявили об отходе из районов, примыкающих к Баб-эль-Мандебскому проливу, и передислокации к Адену - административному центру признанных на международном уровне властей страны, сообщает The National.

"Южные вооруженные силы (Southern Armed Forces) ведут операцию по переброске сил из аэропорта Дубаба и зоны Баб-эль-Мандебского пролива, к западу от провинции Таиз", - говорится в заявлении вооруженных формирований.

"Этот шаг продиктован приоритетной задачей по защите столицы - Адена, и и соседних с ней провинций, а также укреплением линии фронта и реагированием на нынешние угрозы", - поясняется в заявлении.

В проправительственных силах заверили, что перегруппировка войск также должна помочь прорвать осаду хуситами города Таиз - третьего по величине в Йемене. Согласно заявлению, перебазирование войск проходит при поддержке арабской коалиции, союзной йеменскому правительству.

Этой осенью хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситами с властями Йемена и с Саудовской Аравией. 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории.