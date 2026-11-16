Axios сообщил об отсутствии у Вэнса окончательного решения по выборам президента США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс все еще не принял окончательного решения о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2028 году, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Вэнс не примет окончательного решения о том, будет ли баллотироваться на пост президента в 2028 году, до Нового года и может подождать до конца весны, чтобы публично объявить о своих намерениях.

Собеседники портала сообщили, что Вэнс все еще обсуждает потенциальную заявку со своей семьей.

Союзники Вэнса говорят, что результаты республиканцев на промежуточных выборах не повлияли на его репутацию.

Ближайшие политические советники вице-президента считают, что он должен баллотироваться в 2028 году и что он, скорее всего, так и сделает.

Тем временем Axios сообщает, что ряд других республиканцев также обдумывают возможность выдвижения своих кандидатур.

Так, отмечает портал, команда сенатора Теда Круза провела совещание о его возможном выдвижении.

Некоторые республиканцы рассматривают госсекретаря Марко Рубио как потенциально более грозного соперника Вэнса.

Среди других потенциальных кандидатов от республиканцев - бывший губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, губернатор Джорджии Брайан Кемп и губернатор Флориды Рон Десантис.

Американские СМИ неоднократно называли Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио возможными кандидатами на пост президента от республиканцев на выборах в 2028 году. В мае этого года Трамп назвал связку из Вэнса и Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах, однако в ноябре он отмечал, что еще не обсуждал выборы со своими советниками.