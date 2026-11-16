Поиск

Axios сообщил об отсутствии у Вэнса окончательного решения по выборам президента США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс все еще не принял окончательного решения о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2028 году, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Вэнс не примет окончательного решения о том, будет ли баллотироваться на пост президента в 2028 году, до Нового года и может подождать до конца весны, чтобы публично объявить о своих намерениях.

В миреВэнс не уверен, что будет бороться за пост президента США в 2028 годуЧитать подробнее

Собеседники портала сообщили, что Вэнс все еще обсуждает потенциальную заявку со своей семьей.

Союзники Вэнса говорят, что результаты республиканцев на промежуточных выборах не повлияли на его репутацию.

Ближайшие политические советники вице-президента считают, что он должен баллотироваться в 2028 году и что он, скорее всего, так и сделает.

Тем временем Axios сообщает, что ряд других республиканцев также обдумывают возможность выдвижения своих кандидатур.

Так, отмечает портал, команда сенатора Теда Круза провела совещание о его возможном выдвижении.

Некоторые республиканцы рассматривают госсекретаря Марко Рубио как потенциально более грозного соперника Вэнса.

Среди других потенциальных кандидатов от республиканцев - бывший губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, губернатор Джорджии Брайан Кемп и губернатор Флориды Рон Десантис.

Американские СМИ неоднократно называли Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио возможными кандидатами на пост президента от республиканцев на выборах в 2028 году. В мае этого года Трамп назвал связку из Вэнса и Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах, однако в ноябре он отмечал, что еще не обсуждал выборы со своими советниками.

США Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

 Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз

 Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз

КНР и США разрабатывают соглашение для предотвращения инцидентов между военными

Эстония собралась закрыть границу с РФ в связи с попыткой поджога оборонного предприятия

Хуситы объявили об освобождении 600 военнопленных

Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб

 Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб

Два самолета столкнулись в аэропорту Майами

Каллас сообщила о планах ЕС в понедельник одобрить новые антироссийские санкции

 Каллас сообщила о планах ЕС в понедельник одобрить новые антироссийские санкции

Танкер подвергся атаке в Персидском заливе

В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров

 В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4148 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12995 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов