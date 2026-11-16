КСИР заявил о захвате американского беспилотника вблизи Ормузского пролива

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его ВМС захватили американский военный беспилотник MQM-170 с помощью средств радиоэлектронной борьбы вблизи Ормузского пролива, передают иранские государственные СМИ.

Беспилотник, который использовался для отслеживания и идентификации систем обороны и радиоэлектронной борьбы, был взят под контроль к югу от острова Кешм и посажен, утверждает КСИР.

"Это уже четвертый беспилотник такого типа, захваченный в целости и сохранности командованием радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - отметили военные.