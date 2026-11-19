Парламент Монголии отправил президента Хурэлсуха в отставку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Монголии депутаты Великого государственного хурала большинством голосов поддержали отставку президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Прямую трансляцию пленарного заседания вели монгольские СМИ.

17 ноября президент объявил об отставке по собственному желанию на фоне обвинений в коррупции со стороны оппозиционной партии. СМИ сообщали, что обвинение связано с получением финансовой выгоды от государственного проекта строительства трансграничной железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод. Сам лидер страны заявил о своей невиновности.

18 ноября премьер-министр Ням-Осорын Учрал прокомментировал ситуацию, заявив, что скандал вокруг реализации ж/д проекта может быть связан с периодом президентства Халтмаагийна Баттулги - предшественника Хурэлсуха. Тогда, по словам премьера, в ходе раннего этапа реализации проекта были допущены существенные юридические ошибки, приведшие к умышленному нарушению закона представителями власти страны и незаконному завладению имуществом.

Кроме того, Учрал распорядился провести международную финансовую оценку и независимый аудит всех процессов, связанных с реализацией проекта строительства трансграничной железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод, а также в срочном порядке подготовить законопроект, предусматривающий конфискацию у должностных лиц незаконно приобретенных активов в счет государства без обязательного доказательства вины в уголовном преступлении.

Хурэлсух занимал пост президента Монголии с 2021 года. До этого, с октября 2017 года, он занимал должность премьер-министра страны. После перехода на высшую государственную должность Хурэлсуха его на посту главы правительства сменил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который подал в отставку в 2025 году после коррупционного скандала и утраты доверия парламента.