В Киргизии определен единственный оператор по поставке международного интернет-трафика

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Киргизии госкомпания "ЭлКат" станет единственным оператором по поставке международного интернет-трафика в страну, такое постановление приняло правительство.

"ЭлКат" получит исключительное бессрочное право поставки международного интернет-трафика. Другим интернет-провайдерам рекомендовано в течение 60 дней передать ей действующие контракты на международные каналы связи и получать трафик только через инфраструктуру "ЭлКат".

В постановлении указано, что решение принято для укрепления цифрового суверенитета страны, усиления госконтроля над международными информационными потоками и обеспечения национальной безопасности.