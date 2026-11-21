В Таджикистане работают только шесть из 13 нефтеперерабатывающих предприятий

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Власти Таджикистана рассматривают возможности восстановления производственных мощностей нефтеперерабатывающих предприятий и увеличения переработки отечественного сырья.

Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании под председательством министра энергетики и водных ресурсов республики Далера Джумы с участием представителей министерств и ведомств, сообщает пресс-центр Минэнерго.

В частности, участники рассмотрели техническое состояние нефтеперерабатывающих предприятий СЭЗ "Дангара" и ООО "Капитал", их готовность к переработке сырой нефти, а также возможности импорта сырья из-за рубежа.

Отдельное внимание было уделено экономическим, финансовым, таможенным и логистическим аспектам поставок нефти.

По данным министерства, ежегодно Таджикистан импортирует около 1,8 млн тонн нефтепродуктов на сумму порядка $2 млрд.

Всего в республике насчитывается 13 нефтеперерабатывающих предприятий, однако в настоящее время работают только шесть.

Объем переработки нефти в январе-октябре 2026 года составил 15 тыс. 139 тонн, увеличившись на 547,6 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В министерстве считают, что регулярные поставки сырой нефти и эффективное использование существующих мощностей будут способствовать развитию отечественного производства нефтепродуктов, обеспечению внутреннего рынка и снижению зависимости от импорта готовой продукции.

По итогам совещания ответственным ведомствам поручено провести дополнительное изучение ситуации и подготовить конкретные предложения по решению имеющихся проблем.