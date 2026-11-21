Варшава намерена вынести на уровень ЕС вопрос о снарядах, попавших по территории Польши

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Представители Польши намерены обсудить в ЕС ситуацию с проникновением снарядов в воздушное пространство страны, сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Этот вопрос будет обсуждаться в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах", - сказал он на пресс-конференции в субботу. Его слова приводит Польское телевидение.

Глава польского МИД также заявил, что Варшава выразит российской стороне чрезвычайное недовольство. В то же время он отметил, что подтверждения фактов причастности России к этим инцидентам до сих пор нет.

Накануне глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что объект, нарушивший утром в пятницу воздушное пространство Польши и упавший на востоке страны, якобы был ракетой Х-101.

"В Новом Липовце (населенный пункт в Люблинском воеводстве на юго-востоке Польши, близ границы с Украиной - ИФ) упала ракета Х-101", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

Он добавил, что также, предварительно, еще одна ракета упала в Руднике-над-Санем, а также реактивный беспилотник в Молодыче (населенные пункты в юго-восточной Польше, близ украинской границы).

"Дело находится на стадии расследования, и предварительные результаты будут подтверждены позже", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, в результате этих инцидентов никто не пострадал, также нет информации о повреждениях инфраструктуры.