В CENTCOM опровергли утверждение Ирана о поражении истребителя F-16 США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло утверждение Ирана о том, что его силы ПВО накануне поразили американский истребитель F-16.

"КСИР утверждает, что он вчера поразил американский истребитель F-16, нанеся ему повреждения и вынудив его совершить экстренную посадку. Это неправда", - говорится в заявлении CENTCOM.

В командовании указали, что Иран не атаковал американский F-16 и что "все американские истребители на Ближнем Востоке находятся в целостности и безопасности".

Ранее иранская армия сообщила, что ее система ПВО в пятницу вечером запустила зенитную ракету по американскому истребителю F-16 над Персидским заливом, в результате чего самолет получил повреждения и был вынужден совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.