Воздушное пространство Польши было нарушено тремя ракетами Х-101

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Все три объекта, нарушившие утром в пятницу польское пространство и упавшие на востоке страны, являются ракетами Х-101, заявил в понедельник журналистам министр юстиции Польши Вальдемар Журек.

"Три объекта являются крылатыми ракетами Х-101", - сказал Журек, которого цитируют польские СМИ.

По его словам, завершены проверки в двух местах их падения, на третьем работа следователей и других специалистов продолжается.

В свою очередь, Минобороны Польши сообщило, что "ракеты двигались быстро и оставались в польском воздушном пространстве около трех минут, прежде чем упасть". Сообщение ведомства в понедельник приводят польские СМИ.

"Шведские пилоты истребителей Gripen, которые поддерживали польские F-16 во время миссии по охране границы, попытались перехватить ракеты, но из-за, в числе прочих факторов, сложных погодных условий и невозможности точно идентифицировать объекты-нарушители, они не применили оружие", - добавили там.

20 ноября глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о нарушении воздушного пространства страны тремя объектами. Предварительно, один из них был идентифицирован как ракета Х-101, еще два - не идентифицированная ракета и реактивный беспилотник. По словам министра, в результате этих инцидентов никто не пострадал, также нет информации о повреждениях инфраструктуры.