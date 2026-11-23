Трамп дал Nvidia гарантии, что возвращение Хуанга не навредит нацбезопасности

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что перед восстановлением Дженсена Хуанга в должности главного исполнительного директора Nvidia поговорил с советом директоров компании и дал им гарантии того, что это кадровое решение не навредит национальной безопасности.

"Они попросили гарантий в вопросе угроз национальной безопасности, и мы дали им такие гарантии по всему, что мы знаем – а мы знаем многое", - заявил он в интервью CNBC в понедельник.

По словам Трампа, совет действовал очень ответственно, и, по его мнению, хорошо справился со своей работой.

Президент США отметил, что был уверен в необходимости возвращения Хуанга на пост. Американские власти провели тщательное расследование и выявили, что "он не сделал ничего плохого", добавил Трамп.

Он также сообщил, что обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп положительно оценил решение руководства чипмейкера восстановить Хуанга в должности главного исполнительного директора компании, а также заявил, что у США нет доказательств причастности бизнесмена к противоправной деятельности.

Как стало известно в понедельник, совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности. Ранее он ушел с постов CEO и президента компании, сооснователем которой является, вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Предприниматель также вернется на пост президента чипмейкера и в его совет директоров. Изменения вступают в силу немедленно.