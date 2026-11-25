КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в среду заявили о подрыве двух нефтяных танкеров на минах при попытке пройти через Ормузский пролив.

"Сегодня рано утром у южного и восточного побережий Ормузского пролива два нефтяных танкера попали на заминированный участок. В машинных отделениях прогремели взрывы, суда загорелись", - приводит агентство ИСНА сообщение КСИР.

Отмечается, что танкеры шли через пролив по маршруту, неодобренному Тегераном.

В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования морских маршрутов без согласования с Ираном и заявляли, что пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Исламской Республики.