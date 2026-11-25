Правительство Йемена не планирует покинуть Аден на фоне приближения хуситов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Отрядам движения "Ансар Аллах" (хуситы) остается 60 км до Адена, где заседает признанное на международном уровне правительство Йемена, однако правительственные силы готовы к обороне, заявил журналистам представитель военных полковник Маджид Абдулла ан-Нузайли. Об этом сообщают западные СМИ.

"Да, хуситы - в 60 км от Адена. Мы воспринимаем ситуацию серьезно, готовы действовать", - сказал он и добавил, что правительство останется в Адене.

Полковник отметил, что ситуация развивается неблагоприятным образом, но не так плохо, как описывают. Он отметил, что противнику удалось взломать системы связи правительственных сил. Однако военные добились и ряда успехов, в том числе в провинции Мариб, где им удалось прорвать выстроенные хуситами линии обороны.

Ан-Нузайли заверил, что отход правительственных подразделений 15 ноября от Баб-эль-Мандебского пролива носит временный характер и что впоследствии они снова вернутся с целью отбить эти районы. Однако хуситы укрепляют позиции вдоль побережья и могут открыть новые фронты. Наступая на провинции Мариб и Шабва, хуситы преследуют цель взять под контроль запасы йеменских нефти и газа.

Guardian напоминает, что хуситы публично не объявляли о планах захватить Аден. В то же время они сосредотачивают силы в районах севернее населенного пункта Кирш и в провинции Эль-Байда: в случае расширения подконтрольной территории хуситы могут перерезать дороги, ведущие в Аден с севера и востока.

Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года. Осенью хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, порт Моха. В ответ 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории. Однако в итоге противникам хуситов пришлось отступить от Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, из районов вокруг города Таиз, который осажден хуситами.