Египет назвал сроки запуска цифровых виз в аэропортах страны в 2027 году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Египта определили предварительный график подключения международных аэропортов страны к единой системе оформления цифровых въездных виз с QR-кодами.

"Поэтапное подключение большинства воздушных гаваней Египта запланировано на 2027 год. Так, с 1 марта выдача электронных виз начнется в аэропортах Сфинкс (пригород Каира) и Александрии. С 1 мая к проекту присоединятся Эль-Аламейн и Марса-Матрух. Популярный курортный аэропорт Хургады планирует переход на новую систему с 1 июля, а авиагавань Марса-Алама - с 1 сентября. В Луксоре и Асуане оформление виз с QR-кодами намечено запустить с 1 октября 2027 года", - следует из письма, которое Минтуризма и древностей Египта разослало туркомпаниям и авиаперевозчикам.

Точные сроки внедрения цифровых виз в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Табы пока не определены.

Первым на выдачу цифровых виз перешел международный аэропорт Каира: тестирование новой системы началось 1 августа 2026 года, а с 15 сентября она заработала в штатном режиме.

Электронная виза в Египет - это QR-код, который приходит туристу на почту или в мобильное приложение. Предъявить код можно в цифровом виде на смартфоне или в распечатке - оба варианта принимаются на паспортном контроле. Сгенерированный QR-код действителен семь дней с момента выдачи.

Получить QR-код можно тремя путями: на официальном портале (оформление на английском), в мобильном приложении или в киосках самообслуживания, установленных в терминалах аэропорта Каира для тех, кто оформляет e-Visa по прибытии. Стоимость визы - $36, из которых $6 - сбор за e-Visa.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 января 2027 года вырастет стоимость самой туристической визы - с $30 до $33. Таким образом, цифровая виза по прибытии в Египет в 2027 году будет стоить $39.

При оформлении визы через сайт, приложение или терминал самообслуживания потребуется банковская карта, работающая за рубежом. При этом граждане РФ могут приобрести цифровую визу за наличные доллары США в отделениях банков в зоне прилета.