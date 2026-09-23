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Въездная виза в Египет с 1 января подорожает с 30 до 33 долларов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Въездная виза в Египет с 1 января подорожает до 33 долларов США, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на циркуляр Египетской палаты туристических компаний и турагентств.

"С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет на 3 доллара - с 30 до 33 долларов. Повышение связано с решением правительства Египта об увеличении визового сбора. К стоимости визы добавляются еще $6 за обслуживание, оформление и банковские комиссии", - говорится в сообщении.

В ассоциации поясняют, что сейчас дополнительные $6 взимаются только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. В Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визовые марки, виза стоит $30 без дополнительного сбора. В связи с этим туроператоры ждут дополнительных разъяснений от египетских властей, нужно ли будет туристам после 1 января платить сбор при оформлении обоих типов виз.

Как напоминают в АТОР, это уже второе подорожание за год. С 1 марта стоимость визы по прибытии выросла с $25 до 30.

В то же время, сохраняется порядок, при котором туристы, прилетающие в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней, могут получить бесплатный "синайский штамп", если не планируют покидать Южный Синай. Но для экскурсии в Каир или поездки в Хургаду понадобится обычная египетская виза-наклейка в загранпаспорт, как при въезде в международные аэропорты Хургады, Александрии и Эль-Аламейна.

АТОР Египет
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