Иран строит подземный объект в 62 км от ядерного комплекса в Исфахане

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти ускоренными темпами возводят подземный объект в горном массиве, расположенном в центральной части страны в районе населенного пункта Бехджатабад, сообщает в четверг The Jerusalem Post со ссылкой на данные вашингтонской неправительственной организации Institute for Science and International Security.

Согласно данным спутниковых снимков от компании Vantor Technologies, строительные работы, по-видимому, начались в начале декабря 2025 года.

Подземный комплекс находится примерно в 62 км от ядерного объекта в Исфахане и на таком же расстоянии от горы Кух-е Коланг (английское название - Пикакс) у Натанза, под которой, согласно заверениям властей США, также располагается ядерный объект.

В организации отметили, что хотя Иран создал множество подобных объектов по стране, в данном случае обращает на себя внимание существенная скорость его возведения. Однако неясно, для каких целей могут служить данные постройки.

С учетом темпов строительства, режима безопасности на стройплощадке и предыдущих действий иранских властей, в организации предполагают, что объект может быть связан с ракетной программой Ирана. Также не исключен вариант с его принадлежностью к иранской ядерной программе.