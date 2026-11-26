Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в ДР Конго превысило 12 тыс.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Более 12 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола зафиксировано в Демократической республике Конго (ДРК), более 5,9 тыс. пациентов скончались, сообщает EFE со ссылкой на власти страны.

Согласно последнему отчету Национального института общественного здравоохранения ДРК зарегистрирован 12021 случай заражения, в том числе 5904 летальных исхода.

Уровень летальности составляет 49,1%.

Вспышка затронула восемь из 26 провинций на севере и востоке ДРК.

Ранее в ноябре генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпидемия продолжает представлять чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения на международном уровне.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний в свою очередь предупредил, что гуманитарный кризис, нестабильность и перемещение населения на востоке ДРК могут привести к "крупной континентальной вспышке" лихорадки Эбола.

Вспышка эпидемии лихорадки Эбола была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Случаи заболевания были зафиксированы в Уганде и Южном Судане.

В конце августа в ВОЗ объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.