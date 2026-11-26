Пашинян не исключил проведения внеочередных выборов для принятия новой Конституции

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает проведение в стране внеочередных парламентских выборов, если с оппозицией не будет достигнуто согласие о проведении референдума по принятию новой Конституции.

"Ничто не мешает, чтобы мы пошли по пути проведения внеочередных выборов, но кроме оппозиции очень важен еще и диалог с обществом", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

По его словам, все решения будут приняты по результатам голосования в парламенте по вопросу проведения конституционного референдума.

Правящей фракции "Гражданский договор" в парламенте не хватает шести голосов для принятия решения о проведении референдума.

Как сообщалось, в Армении опубликован проект новой Конституции, в преамбуле которого отсутствует ссылка на Декларацию о независимости Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал изменение Конституции Армении условием для подписания мирного договора с Арменией. "Потому что в Конституции существует ссылка на декларацию о независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая "Нагорно-Карабахская" автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение Конституции - это не наша (Азербайджана - ИФ) прихоть, это просто объективные условия", - говорил Алиев.

Ранее Пашинян заявил о готовности уйти в отставку, если новая Конституция республики не будет принята в случае проведения всенародного референдума.

"Если проголосует за, то на следующих выборах - очередных или внеочередных - я не буду баллотироваться на пост премьера. А до следующих выборов, как премьер-министр, займусь институционализацией и финализацией мира (с Азербайджаном - ИФ), что уверен, состоится", - заявлял Пашинян.