В Казахстане задержаны бывшие руководители "КТЖ-Грузовые перевозки"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане задержаны бывшие гендиректор ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Владимир Петров, его заместитель Кайрат Кабылов и исполнительный директор - директор департамента обеспечения закупок компании Азамат Сембай, их подозревают в коррупции, сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

Задержания прошли 9-10 ноября. Суд 11 и 12 ноября арестовал их на два месяца. С ними проводятся следственные действия. Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит, добавили в КНБ.

Ранее КНБ сообщал о задержании председателей правления "Самрук-Казыны" Нурлана Жакупова и КТЖ Елжаса Отыншиева, а также других лиц, подозреваемых в совершении коррупционного преступления. 14 ноября они были арестованы.

Расследованием коррупционных преступлений занимается Служба по противодействию коррупции КНБ. Эти полномочия к КНБ перешли в июне 2025 года.

ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - дочерняя организация АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ), обладающая статусом национального перевозчика грузов Казахстана. Компания обеспечивает основную часть грузовых железнодорожных перевозок по магистральной сети страны.