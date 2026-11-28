Хуситы сообщили об ударах арабской коалиции по столице Йемена и городу Моха

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в субботу атаковала йеменскую столицу Сану и портовый город Моха на западе страны, сообщает подконтрольное хуситам агентство Saba.

По его данным, при ударах в Сане ранения получили 15 человек, пострадали жилые дома. Атаке подверглась, в частности, автозаправочная станция.

В Мохе, расположенной в провинции Таиз, авиация коалиции четыре раза атаковала местную электростанцию. Saba отмечает, что когда к объекту прибыли пожарные расчеты, самолет коалиции еще раз нанес удар по энергообъекту.

В свою очередь силы, которые лояльны йеменскому правительству, признанному на международном уровне, сообщили, что продолжают отражать атаки хуситов в провинции Таиз.

Также телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя саудовских вооруженных сил Турки аль-Малики передавал, что ПВО коалиции сбила баллистическую ракету, запущенную хуситами по югу Саудовской Аравии.

Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года. Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, которая оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.