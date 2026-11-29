В Казахстане завершилось голосование на выборах в местные представительные органы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов маслихатов (местные представительные органы) всех уровней.

В 20:00 по местному времени (18:00 по Москве) закрылись все избирательные участки по республике, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

В воскресенье в Казахстане прошли досрочные выборы в маслихаты областей, городов и районов. Центризбирком зарегистрировал на выборы более 10,9 тыс. кандидатов.

В рамках выборов будут избраны 3 447 депутатов в 228 маслихатах. В частности, 668 мандатов - в 20 областных маслихатах, 626 мандатов - в 38 городских и 2 153 мандата - в 170 районных.

В последний раз выборы депутатов маслихатов всех уровней прошли в Казахстане в марте 2023 года. Срок полномочий депутатов маслихата - 5 лет.