Явка на выборах в местные представительные органы в Казахстане составила 58,55%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане на момент закрытия участков по стране, на 20:00 воскресенья (18:00 по Москве), явка избирателей на выборах в маслихаты (местные представительные органы) всех уровней составила 58,55% от списочного состава, сообщила Центральная избирательная комиссия.

На 20:00 явка избирателей в регионах составила: город Астана - 42,92%, область Абай - 68,22%, Акмолинская область - 56,08%, Актюбинская область - 75,69%, Алматинская область - 60,41%, Атырауская область - 54,16%, Западно-Казахстанская область - 55,27%, Жамбылская область - 61,92%, область Жетысу - 74,09%, Карагандинская область - 56,42%, Костанайская область - 57,14%, Кызылординская область - 71,58%, Мангистауская область - 61,86%, Павлодарская область - 60,23%, Северо-Казахстанская область - 62,75%, Туркестанская область - 77,58%, область Улытау - 54,61%, Восточно-Казахстанская область - 65,48%, город Алматы - 37,70%, город Шымкент - 44,72%.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек, правом участия в выборах обладают свыше 12 млн граждан.