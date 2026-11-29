Иранские военные сообщили об очередных подорвавшихся на минах танкерах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о еще двух танкерах, подорвавшихся на минах в Ормузском проливе, сообщает в воскресенье агентство Tasnim.

По данным КСИР, оба инцидента произошли в воскресенье утром. Танкеры следовали через Ормузский пролив по не согласованному с Ираном маршруту. Один из них, с 2 млн тонн нефти на борту, подорвался на мине близ оманского портового города Хасаб.

Второй танкер, по утверждению КСИР, наткнулся на мину в восточной части Ормузского пролива.

Подтверждения этой информации из других источников не поступало.