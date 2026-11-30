Трамп обрадовался новостям о поражении Санчеса на выборах в Испании

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен поражением возглавляемых премьером Испании Педро Санчесом социалистов на парламентских выборах в Испании.

В ходе общения с журналистами в Вашингтоне он спросил, каковы результаты голосования. "Он проиграл? Это очень хорошо. Он плохо справлялся со своей работой и заслуживает того, чтобы проиграть", - сказал он.

В последние месяцы Трамп неоднократно критиковал Санчеса, в частности, за нежелание разрешать США использование испанских баз для нанесения ударов по Ирану. Кроме того, Санчес отказывался повышать расходы на оборону, что тоже вызвало гнев американского президента.