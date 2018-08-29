Полиция Нидерландов задержала мужчину, планировавшего нападение на лидера ультраправых

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов задержала мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на лидера националистической "Партии свободы" Герта Вилдерса, сообщает в среду голландская пресса.

26-летнего мужчину, предположительно, выходца из Пакистана, задержали накануне на центральном вокзале в Гааге. Его уже допросили следователи. Ожидается, что в пятницу он предстанет перед судом.

Сотрудники полиции обратили на него внимание после того, как он разместил на своей странице в фейсбуке видеозапись, на которой заявил о планах совершить нападение на Вилдерса или на здание парламента Нидерландов.

Вилдерс, известный своей антиисламской риторикой, недавно объявил конкурс мультфильмов и карикатур на пророка Мухаммеда. Западные СМИ напоминают, что в исламе не допускается изображение пророка Мухаммеда.

После задержания лидер "Партии свободы" написал в твиттере, что "это сумасшедшее явление, когда такое (нападение) происходит из-за конкурса карикатур".

Между тем решение о проведении подобного конкурса вызвало критику властей Нидерландов. Так, премьер-министр Марк Рютте назвал его "неуважительным" и "провокационным".

"Партии свободы" считалась основным соперником партии Рютте на выборах 2017 года.