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В Пакистане начались протесты из-за планов провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Около десяти тысяч человек участвуют в акциях протеста в Пакистане из-за намерения лидера нидерландской националистической "Партии свободы" Герта Вилдерса провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает Associated Press. Протесты проходят под лозунгами "Мы готовы умереть для защиты чести пророка".

Недавно избранное правительство Пакистана также выступило с критикой инициативы нидерландского политика, назвав организацию подобного конкурса попыткой очернить ислам. В то же время, власти Нидерландов не намерены запрещать инициативу Вилдерса так как, по их мнению, это стало бы нарушением свободы слова.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция Нидерландов задержала мужчину, предположительно, выходца из Пакистана, которого подозревают в подготовке нападения на Вилдерса.

7 января 2015 года в здании редакции французского сатирического журнала "Шарли Эбдо" в центре Парижа террористы открыли стрельбу после того, как журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них - журналисты. Еще 11 человек получили ранения. Террористы - братья Куаши - были убиты через два дня после нападения.

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Теги: Пакистан, Нидерланды

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