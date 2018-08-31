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Twitter будет сертифицировать политическую рекламу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Компания Twitter объявила, что теперь политическую рекламу в микроблогах на территории США нужно будет сертифицировать. В блоге Twitter говорится, что рекламодатели должны будут подавать специальную заявку.

Чтобы агитировать граждан США за какого-либо политического кандидата или партию, нужно будет подтвердить свое местонахождение на территории Америки. Средства массовой информации, которые пишут о выборах и политической жизни, не должны проходить сертификацию. По мнению Twitter, они не участвуют в политической агитации.

Сейчас в США расследуют предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Российское правительство подозревают в агитации за Дональда Трампа через социальные сети и сговоре с ним.

Глава Twitter Джек Дорси в начале сентября будет давать показания американскому конгрессу на тему контроля сообщений и агитации.

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Теги: Twitter, США

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