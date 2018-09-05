Минюст США проверит соцсети на нарушение свободы слова и конкуренции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США намерено проверить медиакомпании, управляющие одноименными соцсетями, на предмет подавления свободы слова своих пользователей, а также на предмет нарушения законов конкуренции.

Согласно заявлению представителя министерства юстиции США Дэвина О'Мелли, генпрокурор Джефф Сешнс "провел встречу с рядом генпрокуроров штатов в этом месяце для обсуждения растущей обеспокоенности тем, что эти компании могут нарушать правила конкуренции и намеренно сдерживать обмен идеями на своих платформах".

В заявлении не уточняются названия социальных сетей, однако американские СМИ указывают на то, что Facebook и Twitter неоднократно подвергались критике за попытки подавить так называемые консервативные мнения, которые высказываются пользователями на их платформах.

Кроме того, заявление было сделано сразу после выступления в сенатском комитете по разведке США главы и основателя Twitter Джека Дорси и главного операционного директора Facebook Шерил Сэндберг. Слушания были посвящены попыткам оказать влияние на исход выборов в США посредством деятельности на социальных медиаплатформах.

Дорси в ходе слушаний заявил, что его компания не руководствуется никакой политической идеологией, когда принимает решения. Он также признал, что Twitter оказался "не способен" справиться с "агрессией, армиями троллей и пропагандой через ботов".

Сэндберг, в свою очередь, заявила, что компания поздно заметила попытки вмешательства в выборы президента США в 2016 году через платформу соцсети и слишком медленно отреагировала на них.