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Президент Таджикистана Рахмон наградил своего сына орденом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии 27-летия независимости республики, которое будет отмечаться 9 сентября, наградил ряд работников различных профессий государственными наградами, премиями, а также присвоил воинские и специальные звания, сообщила пресс-служба главы таджикского государства.

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В частности, указом президента за достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти орденом "Зарринточ" ("Золотая корона") 2-й степени награжден председатель города Душанбе, старший сын главы государства 30-летний Рустами Эмомали, говорится в сообщении.

Орденом "Зарринточ" награждаются государственные и общественные деятели, другие граждане республики за выдающиеся заслуги, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры, за особые заслуги в защите Отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления таджикской государственности.

На церемонии Рахмон выразил уверенность, что все награжденные лица и в будущем направят свои усилия, опыт и знания на благоустройство страны, укрепление мира и стабильности, внесут достойный вклад в развитие экономики страны и другие созидательные цели.

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Теги: Таджикистан

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