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В Малайзии начали розыск двух свидетелей по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Малайзии разыскивает двух женщин, которых хотят допросить в суде в качестве свидетелей по делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сообщает в субботу американский телеканал CNN.

В миреМалайзийский суд постановил продолжить слушания по делу об убийстве брата Ким Чен ЫнаЧитать подробнее

Разыскиваемые женщины - гражданки Индонезии, их последним известным местом проживания была гостиница Flamingo Hotel в малазийском городе Ампанг.

В полиции телеканалу не сообщили, связаны ли эти две женщины с двумя другими женщинами, подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

Следствие над двумя женщинами, подозреваемыми в убийстве, началось 2 октября в малазийском городе Шах-Алам. Гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиях свою вину не признают. Адвокаты обеих женщин утверждают, что группа северокорейских граждан обманным путем заставила их участвовать в убийстве.

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Теги: Малайзия, КНДР, Ким Чен Нам, Ким Чен Ын

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