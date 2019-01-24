Защите обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына разрешили ознакомиться с показаниями свидетелей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Малайзии разрешил адвокатам одной из женщин, обвиняемых в убийстве брата Северокорейского лидера Ким Чен Нама, получить доступ к заявлениям свидетелей, сообщают в четверг западные СМИ.

Судебный процесс по делу гражданки Индонезии Сити Айсиях был приостановлен в декабре, когда адвокаты решили оспорить решение суда, запрещающее им доступ к показаниям семи свидетелей.

По словам адвокатов, защите был необходим доступ к показаниям, так как пятеро из опрошенных свидетелей пропали.

Апелляционный суд в Малайзии в четверг постановил, что показания должны быть переданы защите в течение двух недель. Обвинение подало апелляцию на это решение, что, вероятнее всего, снова затянет сроки суда.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

Следствие над двумя женщинами, подозреваемыми в убийстве, началось 2 октября 2017 года в малазийском городе Шах-Алам. Гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиях свою вину не признают. Адвокаты обеих женщин утверждают, что группа северокорейских граждан обманным путем заставила их участвовать в убийстве.

Судебный процесс продвигается медленно из-за большого количества свидетелей и постоянных апелляций со стороны защиты.