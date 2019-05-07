В Эстонии простили солдата НАТО, залезшего с гранатометом на советский памятник

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Эстонская полиция отказалась начинать расследование в связи инцидентом в городе Силламяэ, где солдат НАТО с гранатометом забрался на памятник павшим советским воинам.

Как сообщает во вторник Идаская префектура полиции, там не считают, что поступок солдата был злонамеренным.

"В понедельник примерно в 13:30 полицейский патруль заметил, что на одном из памятников обосновался участвующий в учениях Сил обороны солдат срочной службы. Полицейские попросили его слезть с памятника. Так как его деятельность не была злонамеренной, полиция решила не заводить дело о проступке", - сообщили правоохранители.

По данным СМИ, военнослужащий был из одной из стран НАТО и принимает участие в проходящих в Эстонии масштабных учениях "Весенний шторм". Пока нет информации о том, в армии какой из стран НАТО служит солдат.

Гранатометчика обнаружили на памятнике местные жители, которые сочли происходящее провокацией и вызвали наряд полиции. Полицейские спустили его на землю и рассказали, что подобные действия можно расценивать как проступок, решение по которому будет принято позже.

Учения "Весенний шторм" проводятся Силами обороны Эстонии с 29 апреля по 17 мая, преимущественно на северо-востоке страны, близ границы с Россией. В них принимает участие более 9 тыс. человек из 17 стран НАТО и государств-партнеров.