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В Ираке достигнута договоренность о парламентской коалиции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Двум иракским политическим конкурентам - премьеру Хайдеру аль-Абади и богослову Муктаде ас-Садру удалось договориться о создании в парламенте коалиции, которая сможет сформировать правительство станы, сообщили СМИ из Багдада.

Коалиция претендует на 177 из 329 мест в парламенте.

В то же время, глава народного ополчения Ирака Хади аль-Амери и бывший премьер-министр страны Нури аль-Малики заявили, что создали свою коалицию, которая, по их мнению, займет большинство парламентских мест, перетянув на свою сторону парламентариев из других политических групп.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая, однако возникли вопросы к использовавшейся электронной системе подсчета голосов. В результате был произведен пересчет, и 19 августа результаты были утверждены.

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