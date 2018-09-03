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Пьяный водитель автобуса из России спрятался от польских пограничников в туалете

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Польские пограничники задержали пьяного россиянина, управлявшего рейсовым автобусом, сообщает официальный сайт Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши.

"Нетрезвый водитель был выявлен в воскресенье на пограничном переходе "Мамоново-Гроново". Во время проверки документов пограничники заметили, что водитель ведет себя странно. Он избегал разговора с ними, а затем спрятался в туалете в автобусе", - говорится сообщении.

Сотрудники погранслужбы проверили водителя на трезвость. Оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения - в выдыхаемом им воздухе было более 0.56 промилле. Россиянина задержали и передали полиции Бранево.

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Теги: Польша

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