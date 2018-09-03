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Автокатастрофа на севере Испании унесла жизни пяти человек

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами аварии с участием автобуса в муниципалитете Авилес на севере Испании стали пять человек, сообщает в понедельник газета La Razon со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме того, 27 человек получили ранения, тяжело пострадавших в больницу доставили на вертолете.

ДТП произошло около 13:40 по местному времени (14:40 по московскому времени) с автобусом, следовавшим по маршруту Кудильеро-Авилес-Хихон. Автобус врезался в цементную опору строящегося моста. Газета называет основной вероятной причиной происшествия плохое самочувствие водителя.

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Теги: Испания

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