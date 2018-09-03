СВР указала на угрозу создания "гибридного террористического холдинга"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сближение ИГ с "Аль-Каидой" (запрещены в РФ) может стать новой глобальной проблемой и привести к созданию "террористического холдинга". Об этом заявил начальник антитеррористического центра, первый заместитель начальника центра спецназначения Службы внешней разведки Сергей Кожетев.

"Новым глобальным вызовом способно стать сближение ИГ с "Аль Каидой"", - сказал Кожетев, выступая в понедельник на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Объединение этих ведущих международных террористических организаций может привести к созданию так называемого гибридного террористического холдинга с мощной ресурсной базой и серьезным деструктивным потенциалом", - сказал он.

По словам Кожетева, при таком развитии событий международному сообществу придется вырабатывать новые способы борьбы с терроризмом.

"Глобализация террористической угрозы стала возможной и в результате деструктивной позиции руководства некоторых государств. В целях реализации своих геополитических устремлений они нередко разделяют террористов на "плохих" и "хороших". А также оказывают поддержку экстремистским структурам, якобы борющимся за истинную демократию", - сказал он.

Кожетев отметил, что "ставка на моджахедов в Афганистане в свое время привела к возникновению "Аль-Каиды" и терактам 11 сентября 2001 года в США, а противоправное вмешательство в Ираке и Сирии способствовало созданию ИГ и "Джабхат ан Нусры" (организация запрещена в РФ)".