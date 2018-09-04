Трампа обрадовали слухи о планах Керри баллотироваться в президенты США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник с сарказмом высказался о возможности участия в президентской гонке 2020 года бывшего государственного секретаря США и бывшего кандидата в президенты США Джона Керри, назвав его удобным для себя соперником.

"Я вижу, что Джон Керри, "отец" уничтоженной сделки по Ирану, думает о том, чтобы стать кандидатом в президенты. Я был бы таким счастливчиком, расклад, который сейчас получается, очень хорош - для меня!", - написал Трамп в своем твиттере.

На прошлой неделе во время интервью телеканалу CBS Керри уклончиво ответил на вопрос, собирается ли он участвовать в президентской гонке 2020 года. "На самом деле я об этом не думаю. Говорить о 2020 году сейчас значит отвлекаться и впустую тратить время", - сказал он.

Однако ряд СМИ сделали из его ответов вывод о том, что политик не исключает возможность своего участия в кампании.

Керри был госсекретарем США при Бараке Обаме в 2013-2017 годах. Принял участие в президентских выборах 2004 года, но проиграл Джорджу Бушу-младшему. Выступал в пользу ядерной сделки с Ираном, о выходе из которой в мае 2018 года объявил Трамп.