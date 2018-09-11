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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Редактирование генома живого человека, приложение-тонометр и масштабные вымирания колоний пингвинов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики упорядочили систему из 50 атомов цезия, случайно распределенных по трехмерной оптической решетке размером 5 × 5 × 5, собрав их в подрешетку размером 5 × 5 × 2 или 4 × 4 × 4. В результате энтропия системы уменьшилась почти в 2,5 раза. Для этого ученые использовали аналог "демона Максвелла" — устройство, способное перемещать отдельные атомы, находящиеся в строго определенном квантовом состоянии. Ранее ученым удавалось упорядочивать атомы только в одномерных и двумерных решетках.

- Зоологи нашли свидетельства двух масштабных вымираний колоний пингвинов Адели, которые произошли около 750 и 200 лет назад. Они обнаружили на побережье Восточной Антарктиды около ста мумий птиц, спрятанных под слоем снега. Исследователи объясняют гибель морских птиц сильными осадками, которые вынудили их покинуть многочисленные субколонии. Ожидается, что в результате изменения климата на планете такие погодные условия станут более распространенными, что сделает случаи массового вымирания более вероятными.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- В ходе первого в истории эксперимента по редактированию генома живого человека получены результаты, позволяющие осторожно говорить об успехе: у пациентов с синдромом Хантера, которые лечились с помощью нового метода, наблюдалось улучшение. Синдром Хантера — тяжелое генетическое заболевание, при котором в печени пациента не синтезируется важный фермент. После четырех месяцев лечения анализы пациентов показали положительную динамику, однако повышения уровня фермента, который, по идее, и должен был создавать этот эффект, ученые показать не смогли.

- Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценили количество взрослых мужчин и женщин, которые недостаточно физически активны: в мире таких более 1,4 миллиарда человек, а в России — около 20 миллионов, или 17,1 процента взрослого населения. По оценкам авторов статьи, глобально ситуация с физкультурой существенно не улучшилась: малоподвижный образ жизни ведут примерно каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина в мире — в целом это 27,5 процента населения Земли против 28,5 процента в 2001 году.

- Американские инженеры создали приложение для смартфона, способное определять кровяное давление с точностью полноценного тонометра. В качестве источника данных они использовали не только камеру смартфона, отслеживающую расширение сосудов во время сердцебиения, но и датчик силы нажатия на экран, устанавливаемый в некоторые смартфоны. Пользователю достаточно один раз провести калибровку и выставить размер пальца, а затем закрыть пальцем переднюю камеру и надавливать на экран с определенной силой, следуя указаниям приложения.

- Генетический анализ останков из захоронения алеманов VII века, открытого на юге Германии, показал, что родственниками друг другу приходились чуть более половины покойных. Эти данные подтверждают предположения историков о том, что у знатных алеманов (представителей союза германских племен), имевших собственные семейные гробницы, к семье могли относиться не только кровные родственники, но и посторонние люди.

- Перспективный китайский самолет-амфибия AG600 1 сентября 2018 года впервые прошел испытания глиссированием. Крупнейший в мире из готовящихся к производству гидросамолетов во время первых проверок на воде на скорости сперва отошел от берега, а затем вернулся обратно. Теперь разработчики готовят самолет к первому взлету с водной поверхности.

- Обычно сигналы от спутников принимают специальные станции слежения, снабженные соответствующей аппаратурой, но при желании их можно поймать и с помощью дешевого ресивера, самодельной антенны и нескольких программ. Инструкцию по сборке предоставляют организаторы конкурса "Космические данные", проводимого среди учащихся 8-11 классов в рамках программы "Дежурный по планете". В большом материале "Селфи с планеты" подробно рассказывается (и показывается), как настроить оборудование и принять сигнал с метеорологического спутника, пролетавшего над Москвой.

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