В южнокорейской армии оценили сроки разминирования демилитаризованной зоны в 200 лет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Юг и Север Корейского полуострова, может уйти около 200 лет, приводит в среду мнение представителя армии Южной Кореи южнокорейская телерадиостанция Кей-Би-Эс.

При этом он отметил, что эти расчеты могут быть реализуемы лишь в том случае, если а районе демилитаризованной зоны будут работать все 11 южнокорейских инженерных батальонов.

Представитель южнокорейской армии также заявил о необходимости учреждения специального ведомства в структуре вооруженных сил страны, которое занялось бы подготовкой к совместным с КНДР работам по поиску и извлечению останков солдат, погибших в годы Корейской войны, а также к реализации других проектов, договоренности по которым достигли руководители Южной Кореи и КНДР в апреле.