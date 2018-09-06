СК Белоруссии пообещал, что фигуранты "дела БелТА" не получат суровых наказаний

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что так называемое "дело БелТА" не представляет большой общественной опасности, а его фигурантам не грозит тяжелое наказание.

"О суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может", - сказал Носкевич, выступая в вечернем эфире телеканала "Беларусь-1". По его мнению, дело приобрело большой общественный резонанс "на пустом месте" из-за того, что в нем задействованы журналисты.

Сославшись на данные, полученные в ходе расследования, глава СК сказал, что "фигуранты понимали, что они делали, но, к большому сожалению, либо безразлично к этому относились, либо осознанно ступили на этот путь".

7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, Следственный комитет задерживал и допросил до 20 журналистов. В статусе подозреваемых находятся восемь человек. 27 августа журналистам-фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из страны.