Борис Джонсон объявил о разводе с женой после 25 лет брака

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер в пятницу объявили о разводе.

"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что расставание отвечает нашим интересам", - говорится в их совместном заявлении.

"Мы договорились развестись, и бракоразводный процесс все еще длится", - отмечается в заявлении.

Джонсон и Уилер намерены в будущем, тем не менее, поддерживать дружеские отношения и общаться с детьми.

Как Джонсону, так и его жене Уилер на данный момент 54 года. Джонсон женился на ней в 1993 году - сразу после того, как развелся с первой женой Аллегрой Мостин-Оуэн.

Ранее британская газета The Sun сообщила, что Уилер не раз обвиняла Джонсона в изменах на протяжении их совместной жизни, а ранее в сентябре выгнала его из дома за очередной такой роман.

СМИ отмечали, что в 2004 году Уилер заподозрила своего супруга в измене с писательницей Петронеллой Уайтт, а в 2010 году - с искусствоведом Хелен Макинтайр.