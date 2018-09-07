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Пушилин уволил Тимофеева с должности министра доходов и сборов ДНР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики вместо Александра Тимофеева, пострадавшего в результате взрыва в кафе "Сепар", будет Евгений Лавренов.

Соответствующее постановление врио главы ДНР Дениса Пушилина размещено в пятницу вечером на сайте правительства ДНР. Ранее в пятницу Народный совет ДНР назначил Пушилина и.о. главы республики до проведения выборов.

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. От этого взрыва также пострадал вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Тимофеев.

В пятницу стало известно, что Тимофеев покинул Донецк. "Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", - сообщил "Интерфаксу" источник в окружении погибшего главы республики. Он сообщил, что такое решение было принято в целях безопасности, возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются.

Согласно пятничному постановлению нового и.о. главы ДНР Пушилина, пост и.о. главы МЧС ДНР вместо Алексея Кострубицкого теперь будет занимать Андрей Богомаз.

Пост и.о. министра юстиции вместо Елены Радомской займет Юрий Сироватко.

И.о. министра транспорта вместо Ростислава Маркелова станет Дмитрий Подлипанов.

Пост и.о. министра промышленности и торговли вместо Алексея Грановского займет Сергей Ильин.

Врио главы ДНР распорядился оставить на своих постах и.о. министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого, и.о. главы МИД ДНР Наталью Никонорову, и.о. министра информации ДНР Игоря Антипова, и.о. министра связи ДНР Виктора Яценко, и.о. министра финансов ДНР Екатерину Матющенко, и.о. министра образования Евгения Горохова, и.о. министра культуры ДНР Михаила Желтякова, и.о. министра угля и энергетики Анатолия Нестеренко, и.о. министра транспорта и ЖКХ Сергея Наумца, и.о. министра молодежи и спорта ДНР Александра Громакова, и.о. министра труда и соцполитики Ларису Толстыкину, и.о. министра экономического развития Викторию Романюк, и.о. министра здравоохранения Александра Оприщенко, и.о. министра МГБ Владимира Павленко.

Ранее стало известно, что указом Пушилина от должности отстранен председатель Верховного Суда ДНР Эдуард Якубовский. Вместо него назначен Андрей Ким.

Алексей Ананченко назначен и.о. заместителя председателя Совета Министров ДНР, который возглавит функциональный блок (департамент) анализа и стратегического развития.

Владимир Антонов назначен и.о. зампреда Совмина и возглавит функциональный блок (департамент) социальной политики.

Екатерина Матющенко назначена и.о. зампреда Совмина и возглавит функциональный блок (департамент) по бюджету и финансам.

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Теги: ДНР, Александр Тимофеев

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